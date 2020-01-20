Evinizi kaç günde satabilirsiniz? İşte şehirlere göre ortalamalar

Konut sektörü 2020 yılına hızlı başladı. Konut kredisi faizlerinin ikinci elde yüzde 0.99, sıfır konutta ise yüzde 0.79’a gerilemesi piyasaya hareket getirdi. Kredi faizlerinin ucuzlaması en çok ikinci el konuta yaradı. Şu anda Türkiye’nin dört bir köşesinde ikinci el konut ilanı bulmak mümkün. Ancak her konutun alıcısıyla buluşması için bir pazarlama süresi var. Türkiye ortalamasında bir evin pazarlama süresi 77 gün. Yani, evinizi satışa koyduğunuzda en az 2.5 ay bekleyebilirsiniz.