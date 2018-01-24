Evinizde mükemmel pizzalar yapmanın sırları

Yediden yetmişe herkesin en çok sevdiği yemeklerin başında gelen pizza evde de kolaylıkla yapılabiliyor. Kendi çıtır pizzalarınızı hazırlayarak sevdiklerinize harika bir yemek servisi yapabilirsiniz. Üstelik kolay püf noktalarını uygulayarak pizzalarınızla nam salmanız işten bile değil. İşte evinizde mükemmel pizza yapmanın sırları...
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