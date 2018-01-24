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Evinizde mükemmel pizzalar yapmanın sırları

Evde yapması en kolay lezzetlerin başında pizza geliyor. İşte pizza yapımının sırları...

Fotoğraflar: Alamy
24.01.2018 - 09:35 | Son Güncelleme:
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Evinizde mükemmel pizzalar yapmanın sırlarıNext

Yediden yetmişe herkesin en çok sevdiği yemeklerin başında gelen pizza evde de kolaylıkla yapılabiliyor. Kendi çıtır pizzalarınızı hazırlayarak sevdiklerinize harika bir yemek servisi yapabilirsiniz. Üstelik kolay püf noktalarını uygulayarak pizzalarınızla nam salmanız işten bile değil. İşte evinizde mükemmel pizza yapmanın sırları...

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