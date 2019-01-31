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Eviniz ısınmıyor mu, faturanız mı yüksek? Pencerenize bunu yapın!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte evlerde ısınma sorunu yaşanmaya başladı. Bunun önüne geçmek için pencerenize küçük ayar yapmanız lazım.

Burak Taşçı/Hurriyet.com.tr
31.01.2019 - 07:32 | Son Güncelleme:
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Eviniz ısınmıyor mu, faturanız mı yüksek Pencerenize bunu yapınNext

Kış aylarında herkesin istediği sıcak bir evde konforlu yaşam sürmek. Bunu gerçekleştirmek için bir miktar fatura ödememiz gerekiyor.Doğalgaz ya da sobalı evlerde kışın en çok gider ısınmaya harcanıyor.

Etiketler: pencere , yazlık ayar , kışlık ayar , haberler
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