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Evinin kadÄ±nÄ± çocuklarÄ±nÄ±n annesi

Siz onlarÄ± genellikle en ÅŸÄ±k ve bakÄ±mlÄ± halleriyle objektiflerin, kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼yorsunuz. YÃ¼zlerinde deÄŸiÅŸmeyen gÃ¼lÃ¼msemeleri ile etraflarÄ±nda toplananlarla ilgileniyor, el sÄ±kÄ±ÅŸÄ±yor, kÄ±sa da olsa sohbet ediyorlar.

FOTOÄžRAFLAR: AVALON, BACKGRID UK, BACKGRID USAÂ 

HÃ¼rriyet Haber
12.03.2019 - 10:00 | Son GÃ¼ncelleme:
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Evinin kadÄ±nÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ±n annesiNext

AttÄ±klarÄ± hem adÄ±m yeryÃ¼zÃ¼nde milyonlarca meraklÄ± tarafÄ±ndan takip ediliyor. Peki onlarÄ±n kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmadÄ±klarÄ± zaman tÃ¼m gÃ¼nlerini nasÄ±l geÃ§irdikleri hakkÄ±nda bir fikriniz var mÄ±?

FOTOÄžRAFLAR: AVALON, BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM

Etiketler: kate middleton , prens william , kraliÃ§e elizabeth

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