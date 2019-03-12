Siz onlarÄ± genellikle en ÅŸÄ±k ve bakÄ±mlÄ± halleriyle objektiflerin, kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼yorsunuz. YÃ¼zlerinde deÄŸiÅŸmeyen gÃ¼lÃ¼msemeleri ile etraflarÄ±nda toplananlarla ilgileniyor, el sÄ±kÄ±ÅŸÄ±yor, kÄ±sa da olsa sohbet ediyorlar.
AttÄ±klarÄ± hem adÄ±m yeryÃ¼zÃ¼nde milyonlarca meraklÄ± tarafÄ±ndan takip ediliyor. Peki onlarÄ±n kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmadÄ±klarÄ± zaman tÃ¼m gÃ¼nlerini nasÄ±l geÃ§irdikleri hakkÄ±nda bir fikriniz var mÄ±?
FOTOÄžRAFLAR: AVALON, BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM
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