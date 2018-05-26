Evinin kadını Adriana

Milyonlarca kişi onu dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak tanıyor. 36 yaşına gelmesine yani mesleği için ileri bir yaşa ulaşmasına rağmen o hala ünlü markaların tanıtım yüzü. Türkiye ise son bir yıldır onun Metin Hara ile yaşadığı aşkı konuşuyor. Peki ya genç yaşında başladığı kariyerinde milyonlarca dolarlık servetin sahibi olan podyum yıldızı Adriana Lima, günlük hayatında nasıl bir insan? Boşandığı eşi Marko Jaric'ten iki çocuk sahibi olan Lima, o yoğun programından arta kalan zamanlarını nasıl geçiriyor?
İşte kendi sosyal medya paylaşımlarıyla Adriana Lima'nın ev hayatı.
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