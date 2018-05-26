Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Evinin kadını Adriana

Evinin kadını Adriana

Podyumların yıldızı Lima, evine gidip kapısını kapatınca işte böyle yaşıyor.

Hürriyet Haber
26.05.2018 - 10:14 | Son Güncelleme:
1 / 17
Evinin kadını AdrianaNext

Milyonlarca kişi onu dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak tanıyor. 36 yaşına gelmesine yani mesleği için ileri bir yaşa ulaşmasına rağmen o hala ünlü markaların tanıtım yüzü. Türkiye ise son bir yıldır onun Metin Hara ile yaşadığı aşkı konuşuyor. Peki ya genç yaşında başladığı kariyerinde milyonlarca dolarlık servetin sahibi olan podyum yıldızı Adriana Lima, günlük hayatında nasıl bir insan? Boşandığı eşi Marko Jaric'ten iki çocuk sahibi olan Lima, o yoğun programından arta kalan zamanlarını nasıl geçiriyor?

İşte kendi sosyal medya paylaşımlarıyla Adriana Lima'nın ev hayatı.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: adriana lima , metin hara , podyum

En Yeni Kelebek Galeriler

Evinin kadını Adriana

Evinin kadını Adriana

Kibariye ile Ali Küçükbalçık boşanıyor mu? İşte o kadın!

Kibariye ile Ali Küçükbalçık boşanıyor mu? İşte o kadın!

Zehra'dan işyeri ziyareti

Zehra'dan işyeri ziyareti

Bahşişler euro'yla

Bahşişler euro'yla

Adını kimse duymayacaktı

Adını kimse duymayacaktı

Anne yoruldu oğlum

Anne yoruldu oğlum

Mısırcı ile sıkı pazarlık

Mısırcı ile sıkı pazarlık

Demet Akbağ'ın anne acısı... Dostları yalnız bırakmadı

Demet Akbağ'ın anne acısı... Dostları yalnız bırakmadı

Keşke yansaydı o fotoğraflar!

Keşke yansaydı o fotoğraflar!

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri