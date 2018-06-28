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Evini kiraya verdi, döndüğünde şoke oldu! Nedeni ortaya çıkınca...

Fransa'nın başkenti Paris'te evini kiraya veren genç bir kadın 3 hafta sonunda evin geldiği hali görünce büyük bir şok yaşadı. Modellik ve dansçılık yaparak geçimini sağlayan 23 yaşındaki Laurie Synakowski ek gelir elde etmek için evini kiraya çıkardı ancak bu kararından ötürü şimdi hiç olmadığı kadar pişman...

Hürriyet Haber
28.06.2018 - 15:32 | Son Güncelleme:
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Evini kiraya verdi, döndüğünde şoke oldu Nedeni ortaya çıkınca...Next

Fransa'nın başkenti Paris'te evini kiraya veren genç bir kadın 3 hafta sonunda evin geldiği hali görünce büyük bir şok yaşadı.

Etiketler: kira , kiracı , ev sahibi , haberler

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