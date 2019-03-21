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Evine git kızım, bize gelin olamazsın!

Gösteri dünyasının ünlülerinin aşık oldukları insanlarda kolayca evlendiklerini düşünüyor olabilirsiniz. Eğer öyleyse büyük bir yanılgı içindesiniz demektir. Bunun son örneklerinden birine ait görüntüler de yeni ortaya çıktı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

Hürriyet Haber
21.03.2019 - 11:12 | Son Güncelleme:
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Evine git kızım, bize gelin olamazsınNext

Zengin ve nüfuzlu iş adamı, özellikle de eşi, oğlunun bir modelle evlenmesini onaylamadı. Önceleri bu durum kamuoyu önünde çok konuşulmasa da son zamanlarda sık sık gündeme geliyordu. Sonunda bunu kanıtlayan görüntüler bir kez daha gündeme geldi. .

BACKGRID USA, BACKGRID UK

Etiketler: karlie kloss , joshua kushner , ivanka trump

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