Evin masraflarÄ± zor karÅŸÄ±lanÄ±yor: BaÄŸÄ±msÄ±z hayat baÅŸladÄ±

Prens Charles ise kiÅŸisel fonundan oÄŸlu, gelini ve torununu finanse edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Ã‡ift, Charles'Ä±n fonundan yÄ±llÄ±k 2. 3 milyon Sterlin para almaya devam ediyor. Bununla birlikte Prens Harry'nin yabana atÄ±lmayacak bir serveti de var. Prens toplam 34 milyon sterlinlik bir kiÅŸisel servete sahip. Bunun bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ annesi Prenses Diana'nÄ±n mÃ¼lklerinden geliyor. KraliÃ§e 2 Elizabeth'in annesi Ana KraliÃ§e'den kalan 7 milyon pound deÄŸerindeki mirasÄ± da yabana atmamak gerek. Bu arada Prens, 10 yÄ±l boyunca orduya hizmet ettiÄŸi iÃ§in 450 bin pound deÄŸerinde bir maaÅŸÄ± da var.