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İşte Victoria- David Beckham çiftinin evi

Dünyanın en nüfuzlu, en zengin çiftlerinden biri onlar: Victoria ve David Beckham. Biri yeşil sahalardan diğeri de müzik dünyasından "emekli". Her ikisi de ama özellikle Victoria Beckham moda dünyasında epeydir adından söz ettiriyor. İkisinin toplam serveti milyon dolarla ifade ediliyor.

INSTAGRAM DAVID BECKHAM- INSTAGRAM VICTORIA BECKHAM

Hürriyet Haber
29.01.2019 - 11:07 | Son Güncelleme:
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İşte Victoria- David Beckham çiftinin eviNext

Victoria Beckham, eşi David ve dört çocuğuyla birlikte yaşadığı 31. 5 milyon sterlinlik malikânesinde çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak aslında 20 milyona yakın takipçisine evinin kapılarını da açmış oluyor.

INSTAGRAM DAVID BECKHAM- INSTAGRAM VICTORIA BECKHAM  

Etiketler: instagram

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