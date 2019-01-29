İşte Victoria- David Beckham çiftinin evi

Dünyanın en nüfuzlu, en zengin çiftlerinden biri onlar: Victoria ve David Beckham. Biri yeşil sahalardan diğeri de müzik dünyasından "emekli". Her ikisi de ama özellikle Victoria Beckham moda dünyasında epeydir adından söz ettiriyor. İkisinin toplam serveti milyon dolarla ifade ediliyor.
INSTAGRAM DAVID BECKHAM- INSTAGRAM VICTORIA BECKHAM
Victoria Beckham, eşi David ve dört çocuğuyla birlikte yaşadığı 31. 5 milyon sterlinlik malikânesinde çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak aslında 20 milyona yakın takipçisine evinin kapılarını da açmış oluyor.
INSTAGRAM DAVID BECKHAM- INSTAGRAM VICTORIA BECKHAM
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