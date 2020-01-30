Evimin penceresinden Boğaz keyfi

Geçmiş yıllarda hayranı olduğunuz ünlülerin yaşadıkları yerleri görebilmek için kapılarını dergilere ya da gazetelere açmaları gerekiyordu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ama şimdi sosyal medya sayesinde durum değişti. Ünlüler, evlerinde çektikleri pozlarını Instagram'da paylaşarak bir anlamda takipçilerini evlerinde misafir ediyorlar.
İşte ünlülerin kendi objektiflerinden kendi evleri.
INSTAGRAM
2
Görünüşe göre Ebru Akel'in evinde en sevdiği köşe burası...Ünlü sunucu sık sık aynı pencere önünde çekilen pozlarını paylaşıyor. Hepsi de takipçilerinden çok sayıda beğeni alıyor.
3
İşte Ebru Akel ve ev hallerini sosyal medyada takipçileriyle paylaşan diğer ünlüler.
4
5
6
7
8
Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak haftasonunu evde keyif yaparak geçirdi. Düvenci, o anların fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Ceyda Düvenci fotoğrafı "Kızımız piyano dersinde, oğlumuz öğle uykusunda... öğleden sonra aile keyfimiz başlayacak... Evde olmanın huzuru ve sabah 04.00'da eve gelmenin yorgunluğu var üstümüzde biraz da mevsimsel hastalıklarla boğuşuyoruz ama olsun 💜 çok mutluyuz şükür..." notuyla Instagram'da paylaştı.
9
Yasemin Ergene Özilhan, Instagram sayfasında paylaştığı pembe kıyafetli fotoğrafıyla takipçilerini heyecanlandırdı. Üzerindeki pembe kıyafetle çekilen pozlarına sayfasında yer veren Ergene'nin paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.
10
Özilhan'ın birçok takipçisi bu pozları görünce ekran tarihine geçen Doktorlar dizisini de hatırladı. Birçok takipçisi Yasemin Ergene Özilhan'a ekrana dönmesi gerektiğini belirten mesajlar yazdı. İzzet Özilhan ile evli olan Yasemin Ergene Özilhan iki çocuk annesi.
11
Hülya Darcan bir davete gitmek için evinden çıkmadan önce bu pozu verdi.
INSTAGRAM
12
Doğa Rutkay Kamal bebekleriyle evinde çekilen pozlarını paylaşıyor.
INSTAGRAM
13
INSTAGRAM
14
Ebru Şallı sık sık spor yaparken çekilen pozlarını paylaşıyor.
INSTAGRAM
15
Esra Dermancıoğlu'nun evinden yaptığı paylaşımlardan.
INSTAGRAM
16
Gökçe Bahadır ve evinde çekilen bir pozu.
INSTAGRAM
17
Hülya Avşar'ın bu kanepe pozu çok konuşulmuştu.
18
Irmak Ünal evinde çocuklarıyla.
INSTAGRAM
19
Ajda Pekkan'ın dizi keyfi.
INSTAGRAM
20
Pekkan'ın bu pozu çok konuşulmuştu.
INSTAGRAM
21
Yasemin Ergene'nin evinden yaptığı paylaşımlardan biri.
INSTAGRAM
22
Neslihan Atagül'ün paylaşımı.
INSTAGRAM
23
Atagül ve eşi Kadir Doğulu.
INSTAGRAM
24
Çiftin balkonundan Boğaz manzarası.
INSTAGRAM
25
Sibel Can'ın ev keyfi.
INSTAGRAM
26
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun evi İstanbul Boğazı manzaralı.
INSTAGRAM
27
Dansöz Tanyeli'nin Avustralya'daki evinden yaptığı paylaşımlardan biri.