Evimi satÄ±yorum

ABD'li TV yÄ±ldÄ±zÄ± ve oyuncu Bethenny Frankel, New York'un en gÃ¶zde bÃ¶lgelerinden Hamptons'ta bulunan evini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±. 47 yaÅŸÄ±ndaki Frankel'Ä±n evi iÃ§in istediÄŸi fiyat 2 milyon 995 milyon dolar. Ä°ÅŸ yaÅŸamÄ±nda da baÅŸarÄ±lÄ± adÄ±mlar atan ve emlak yatÄ±rÄ±mlarÄ±yla da bilinen Frankel, bu gÃ¶steriÅŸli evi geÃ§en yÄ±l 2 milyon 37 bin dolara satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±.
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