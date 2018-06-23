Evime buyurmaz mısınız

Rol aldığı TV dizileri ve reality show programlarıyla tanınan İngiliz yıldız Lucy Mecklenburg, Essex'teki evini baştan aşağı yeniletti. Mecklenburg, yaklaşık 700 bin TL harcadığı yenileme işleminden sonra evinin görüntüsünden o kadar mutlu oldu ku her fırsatta fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşıyor.
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