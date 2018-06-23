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Evime buyurmaz mısınız

Ünlü TV yüzü servet harcayıp yenilettiği evinin her ayrıntısını böyle paylaşıyor.

Hürriyet Haber
23.06.2018 - 10:56 | Son Güncelleme:
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Evime buyurmaz mısınızNext

Rol aldığı TV dizileri ve reality show programlarıyla tanınan İngiliz yıldız Lucy Mecklenburg, Essex'teki evini baştan aşağı yeniletti. Mecklenburg, yaklaşık 700 bin TL harcadığı yenileme işleminden sonra evinin görüntüsünden o kadar mutlu oldu ku her fırsatta fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşıyor.

Fotoğraflar: Instagram 

Etiketler: lucy mecklenburg , the only way is essex , instagram

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