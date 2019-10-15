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Evim değil mi istersem koltukta böyle otururum

Daha sosyal medya kullanımı ortaya çıkmamışken ünlülerin nasıl evlerde yaşadığını hayranları sadece özel dergi çekimlerinde görürdü. Şimdi ise durum farklı.

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Hürriyet Haber
15.10.2019 - 13:23 | Son Güncelleme:
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Evim değil mi istersem koltukta böyle otururumNext

 Bazı ünlüler sık sık yaşadıkları evlerinin kapılarını sosyal medya takipçilerine açıyor. Mutfaklarında, oturma odalarında hatta banyolarında çekilen pozlarını paylaşıyor. Biz de bugün kendi paylaşımlarıyla ünlülerin oturma odalarına konuk olalım diye düşündük. İşte sosyal medya hesaplarından yaptığımız derlemeyle ünlülerin oturma odaları.

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Etiketler: ünlülerin evleri , ünlülerin oturma odaları , instagram
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