Evim değil mi istersem koltukta böyle otururum

Bazı ünlüler sık sık yaşadıkları evlerinin kapılarını sosyal medya takipçilerine açıyor. Mutfaklarında, oturma odalarında hatta banyolarında çekilen pozlarını paylaşıyor. Biz de bugün kendi paylaşımlarıyla ünlülerin oturma odalarına konuk olalım diye düşündük. İşte sosyal medya hesaplarından yaptığımız derlemeyle ünlülerin oturma odaları.
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