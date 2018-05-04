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Evliliklerini " Alman usulü' bitirmiş

6 yıllık evliliği sona eren Hande Ataizi katıldığı bir programda Benjamin Harvey’le ayrıldığı için pişmanlık duyduğunu itiraf etti. Ünlü oyuncu, “Benjamin çarşamba günleri eve geliyor, yemek yapıyor. Bu tabloyu görünce bazen keşke ayrılmasaydım diyorum” dedi.

Hürriyet Haber
04.05.2018 - 18:40 | Son Güncelleme:
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Evliliklerini Alman usulü bitirmişNext

6 yıllık evliliği sona eren Hande Ataizi katıldığı bir programda Benjamin Harvey’le ayrıldığı için pişmanlık duyduğunu itiraf etti. Ünlü oyuncu, “Benjamin çarşamba günleri eve geliyor, yemek yapıyor. Bu tabloyu görünce bazen keşke ayrılmasaydım diyorum” dedi.

Etiketler: alman usülü

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