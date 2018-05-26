Evi terk etti otele yerleşti

Kibariye ile kendisini Lübnanlı genç bir kadınla aldattığı iddia edilen eşi Ali Küçükbalçık’ın evliliğinde sona gelindi. İddiaya göre Küçükbalçık, geçtiğimiz günlerde evi terk ederek bir otele yerleşti.
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