Top model Irina Shayk ile Ã¼nlÃ¼ oyuncu Bradley Cooper'Ä±n iliÅŸkisi sallantÄ±da. The Sun gazetesinin iddiasÄ±na gÃ¶re Irina Shayk, 2015'ten bu yana birlikte olduÄŸu Cooper'la yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evi terk etti.
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.