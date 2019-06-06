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Evi terk etti

ÃœnlÃ¼ modelin 4 yÄ±ldÄ±r birlikte olduÄŸu oyuncuyla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evi terk ettiÄŸi iddia edildi.

HÃ¼rriyet Haber
06.06.2019 - 09:22 | Son GÃ¼ncelleme:
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Evi terk ettiNext

Top model Irina Shayk ile Ã¼nlÃ¼ oyuncu Bradley Cooper'Ä±n iliÅŸkisi sallantÄ±da. The Sun gazetesinin iddiasÄ±na gÃ¶re Irina Shayk, 2015'ten bu yana birlikte olduÄŸu Cooper'la yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evi terk etti.

BACKGRID USA, AVALON, DEPO PHOTOSÂ

Etiketler: Irina Shayk , bradley cooper , lea de seine shayk cooper

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