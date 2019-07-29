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"Evet" deseydi şimdi küçük ülkenin prensesiydi

Moda dünyasının son dönemde gündemden hiç düşmeyen yıldızlarından biri Adriana Lima. Özellikle de son iki gönül ilişkisini Türk erkekleriyle yaşadığı için Türkiye'de de magazin gündeminin ilk sıralarında. Peki Adriana Lima'yı ne kadar tanıyoruz?

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Hürriyet Haber
29.07.2019 - 16:26 | Son Güncelleme:
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Evet deseydi şimdi küçük ülkenin prensesiydiNext

Gelin bir bakalım, Adriana Lima nasıl bir ailede doğdu, nasıl yetişti, nasıl keşfedildi ve buna yıllık kariyeri boyunca ne kadar servet edindi.

DEPO PHOTOS

Etiketler: metin hara , emir uyar

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