"Evet" deseydi şimdi küçük ülkenin prensesiydi

Moda dünyasının son dönemde gündemden hiç düşmeyen yıldızlarından biri Adriana Lima. Özellikle de son iki gönül ilişkisini Türk erkekleriyle yaşadığı için Türkiye'de de magazin gündeminin ilk sıralarında. Peki Adriana Lima'yı ne kadar tanıyoruz?
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