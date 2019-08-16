Tecavüz sonucu hamile kalıp ölü doğum yapmıştı! Bebeğin midesi ümit oldu

Kürtajın her koşulda yasak olduğu Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 18 yaşındayken tecavüz sonucu hamile kalan ve tuvalette ölü doğum yaptıktan sonra cinayetten 30 yıl hapis cezasına çarptırılan kadının davası yeniden görülmeye başlandı.
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