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    Haberler >Dünya>Tecavüz sonucu hamile kalıp ölü doğum yapmıştı! Bebeğin midesi ümit oldu

    Tecavüz sonucu hamile kalıp ölü doğum yapmıştı! Bebeğin midesi ümit oldu

    Dünyanın merakla takip ettiği dava başladı.

    BBC Türkçe - Fotoğraflar: Reuters
    16.08.2019 - 13:16 | Son Güncelleme:
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    Tecavüz sonucu hamile kalıp ölü doğum yapmıştı Bebeğin midesi ümit olduNext

    Kürtajın her koşulda yasak olduğu Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 18 yaşındayken tecavüz sonucu hamile kalan ve tuvalette ölü doğum yaptıktan sonra cinayetten 30 yıl hapis cezasına çarptırılan kadının davası yeniden görülmeye başlandı.

    Etiketler: Evelyn Beatriz Hernandez Cruz , El Salvador , kürtaj , tecavüz

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