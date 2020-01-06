Boğaz ağrısına karşı evde pastil nasıl yapılır? Ballı pastil tarifi ile boğazınızı yumuşatabilirsiniz. Biyolog ve Kozmetolog Pervin Bulgak, soğuk havalarda hastalıklardan korunmak için ipuçları verdi ve kendi kendinize yapabileceğiniz bir pastil tarifini bizlerle paylaştı.
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1
Doğal pastil tarifi
2 yemek kaşığı bal,
1 tatlıkaşığı toz zencefil,
1 tatlı kaşığı toz haline getirilmiş ada çayını karıştırıp kendi pastilinizi yapabilirsiniz.
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Gece kuruyan boğaza iyi gelen öneriler
Evde kaloriferin üzerine; 1 bardak kaynar su ve içine 1 dal ada çayı koyun. Gece boğazınızın kurumasını önlerken havayı da iyonize etmiş olursunuz. Bu sizi gece nemsizlikten koruyacak aynı zamanda da bronşlarınızı açacaktır.
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Hastalıklardan korunmak için öneriler
• Beslenmenize dikkat edin.
• Ekinezya çayı için yarım litre suya 4 tatlı kaşığı ekinezya bitkisini ekleyip 5 dakika bekleyin ve için.
• Her gün sabah kalkınca 1 bardak ılık suyun içine 4-5 damla limon sıkın ve için.
• Günde 1 fincan yeşil çay tüketin. Yeşil çay, bol C vitamini içeriği sayesinde sizi hastalıklardan koruyacaktır.
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• Zinde ve sağlıklı günler için 1 dilim taze zencefil+ ¼ çay bardağı Ihlamur+ 1 adet çubuk tarçın+ ¼ çay bardağı ada çayını, ½ litre kaynar suda 15 dakika demleyin ve limonla birlikte için.
• Akşamları yatmadan önce bir kase yoğurt tüketin ki gece gençlik hormonunuz aktive olsun.