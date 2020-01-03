Ekonomi Hurriyet.com.tr Haber Giriş: 03 Ocak 2020 - 10:31 , / 03 Ocak 2020 - 11:28

TEFE ve TÜFE kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte kiraya yapılacak zam oranı

TEFE ve TÜFE kira artış oranı ile enflasyon oranları sonrasında açıklanmış oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 15.18 oldu. İşte, 2020 yılının TEFE ve TÜFE kira artış oranları