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Haberler Ekonomi HaberleriTEFE ve TÜFE kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte kiraya yapılacak zam oranı
GeriEkonomi TEFE ve TÜFE kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte kiraya yapılacak zam oranı
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03 Ocak 2020 - 10:31, /

TEFE ve TÜFE kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte kiraya yapılacak zam oranı

TEFE ve TÜFE kira artış oranı ile enflasyon oranları sonrasında açıklanmış oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 15.18 oldu. İşte, 2020 yılının TEFE ve TÜFE kira artış oranları

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1

Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu.

2

12 aylık enflasyonn yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15.18 rakamı ortaya çıktı.

3

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15.18 oldu.

4

İşte kiraya göre artış oranları:

Eski kira: 1000 lira

Yeni kira: 1151 lira

5

Eski kira: 1100 lira

Yeni kira: 1267 lira

6

Eski kira: 1200 lira

Yeni kira: 1382 lira

7

Eski kira: 1300 lira

Yeni kira: 1497 lira

8

Eski kira: 1400 lira

Yeni kira: 1612 lira

9

Eski kira: 1500 lira

Yeni kira: 1727 lira

10

Eski kira: 1600 lira

Yeni kira: 1842 lira

11

Eski kira: 1700 lira

Yeni kira: 1958 lira

12

Eski kira: 1800 lira

Yeni kira: 2073 lira

13

Eski kira: 1900 lira

Yeni kira: 2188 lira

14

Eski kira: 2000 lira

Yeni kira: 2303 lira

15

Eski kira: 2200 lira

Yeni kira: 2533 lira

16

Eski kira: 2500 lira

Yeni kira: 2879 lira

17

Eski kira: 2750 lira

Yeni kira: 3167 lira

18

Eski kira: 3000 lira

Yeni kira: 3455 lira

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