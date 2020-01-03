TEFE ve TÜFE kira artış oranı belli oldu! Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte kiraya yapılacak zam oranı
TEFE ve TÜFE kira artış oranı ile enflasyon oranları sonrasında açıklanmış oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 15.18 oldu. İşte, 2020 yılının TEFE ve TÜFE kira artış oranları
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Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu.
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12 aylık enflasyonn yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15.18 rakamı ortaya çıktı.
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Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15.18 oldu.