Ev almayı düşünenler dikkat! Vergi kaçakçısı olmayın
Ev alıp satarken, daha az tapu harcı ödemek için evin değerini düşük gösterenler yani eksik beyanda bulunanlar tek tek tespit ediliyor. Banka hesapları, kredi başvurusu, evin satış ilanı üzerinden gerçek değer bulunuyor. Eksik beyanda ceza ise yüksek...
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