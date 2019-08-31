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Ev almayı düşünenler dikkat! Vergi kaçakçısı olmayın

Ev alıp satarken, daha az tapu harcı ödemek için evin değerini düşük gösterenler yani eksik beyanda bulunanlar tek tek tespit ediliyor. Banka hesapları, kredi başvurusu, evin satış ilanı üzerinden gerçek değer bulunuyor. Eksik beyanda ceza ise yüksek...

Hürriyet Haber
31.08.2019 - 08:38 | Son Güncelleme:
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Ev almayı düşünenler dikkat Vergi kaçakçısı olmayınNext

Gayrimenkul alım satımında gerçek satış değerini bildirmek şart. Alım-satımı yapanlar, emlak rayiç bedelinden (belediyelerden öğreniliyor) az olmamak üzere satış değeri üzerinden tapu harcı ödüyor.

Etiketler: konut , fiyat , vergi , haberler

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