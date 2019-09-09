Ev almak isterken dolandırılmayın! Sahte emlakçılara dikkat...

Gayrimenkul alım-satımında ‘sahibinden’ satış tercih edildiği gibi çoğu kişi de bu işi emlakçılar/ danışmanlar ile çözmek istiyor. Ancak Türkiye’de gayrimenkul ticareti alanında faaliyet gösteren yaklaşık 300 bin kayıtsız emlakçı olduğu tahmin ediliyor.
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