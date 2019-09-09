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Ev almak isterken dolandırılmayın! Sahte emlakçılara dikkat...

Ev alım-satımı zor bir süreç. Bu süreci tek başına yönetemeyenler emlakçılara başvuruyor. Ancak 2018'de çıkan yönetmelik sonrasında herkes emlakçılık yapamıyor.

Hürriyet Haber
09.09.2019 - 08:01 | Son Güncelleme:
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Ev almak isterken dolandırılmayın Sahte emlakçılara dikkat...Next

Gayrimenkul alım-satımında ‘sahibinden’ satış tercih edildiği gibi çoğu kişi de bu işi emlakçılar/ danışmanlar ile çözmek istiyor. Ancak Türkiye’de gayrimenkul ticareti alanında faaliyet gösteren yaklaşık 300 bin kayıtsız emlakçı olduğu tahmin ediliyor.

Etiketler: konut , emlakçı , satış , haberler
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