Ev alacaklar dikkat! İşte faize göre konut kredisi ödemeleri

Konut sahibi olmak isteyenlere cazip faiz oranları sunulmaya başlandı. Düşük faiz avantajını kullanarak konut kredisi çekmek hem geri ödemeyi azaltırken hem de bütçeyi sarsmıyor. Ayrıca peşinatla birlikte alınan evlerin kiraya verilmesi halinde daha çok kazanç sağlanabiliyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.