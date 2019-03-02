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Ev alacaklar dikkat! İşte faize göre konut kredisi ödemeleri

Kredi faizleri ve konut fiyatlarının düşük olduğu ortamda ev sahibi olmak avantajlı duruma geliyor.

Burak TAŞÇI / Hurriyet.com.tr
02.03.2019 - 13:31 | Son Güncelleme:
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Ev alacaklar dikkat İşte faize göre konut kredisi ödemeleriNext

Konut sahibi olmak isteyenlere cazip faiz oranları sunulmaya başlandı. Düşük faiz avantajını kullanarak konut kredisi çekmek hem geri ödemeyi azaltırken hem de bütçeyi sarsmıyor. Ayrıca peşinatla birlikte alınan evlerin kiraya verilmesi halinde daha çok kazanç sağlanabiliyor.

İşte çekilecek tutarlara göre ödemeler:

Etiketler: ödeme , haberler

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