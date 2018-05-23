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Etek uçup gitti

Dikkatsiz bir konuk uzun eteÄŸine bastÄ± ve Rus modelin elbisesi Ã¼zerinden uÃ§up gitti!

HÃ¼rriyet Haber
23.05.2018 - 10:09 | Son GÃ¼ncelleme:
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Etek uÃ§up gittiNext

Bu yÄ±l 71'inci kez dÃ¼zenlenen Cannes Film Festivali sona erdi. Festivalden geriye de kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yaÅŸanan anlar kaldÄ±. Ä°ÅŸte bunlardan biri o halÄ±ya adÄ±m atanlarÄ±n kabusu olacak kadar kÃ¶tÃ¼ bir andÄ±.Â

Etiketler: yulya rybakova , Rus model , cannes

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