Bu yÄ±l 71'inci kez dÃ¼zenlenen Cannes Film Festivali sona erdi. Festivalden geriye de kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yaÅŸanan anlar kaldÄ±. Ä°ÅŸte bunlardan biri o halÄ±ya adÄ±m atanlarÄ±n kabusu olacak kadar kÃ¶tÃ¼ bir andÄ±.Â
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