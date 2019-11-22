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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram/Facebook
22 Kasım 2019 - 09:45,

Hastalığını ciddiye almadı! Organlarını yemeye başladı

6 yıl önce yakalandığı hastalığı ciddiye almayan Alex Lewis, bacaklarını ve kollarını kaybetti.

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İngiltere'de yaşayan 39 yaşındaki evli ve bir çocuk babası tasarımcı Alex Lewis 2013 yılında önemsiz olduğunu düşündüğü bir rahatsızlığa yakalandı.

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Sağlık sorununu ciddiye almayan Alex Lewis'te bir süre sonra organ yetmezliği görüldü.

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Streptekok A tipi et yiyen bakteri kaptığı tespit edilen Alex Lewis'in cildinde deformasyonlar oluşmaya başladı.

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Doktorların hayatta kalma şansını yüzde 3 olarak belirttiği Alex Lewis 6 aydan fazla sürede 18 defa ameliyata alındı.

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Alex Lewis'e farklı bir tedavi yöntemi uygulandı ve başarıya ulaşıldı.

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Fakat Alex Lewis bu zorlu süreçte bacaklarını, ellerini kaybetti, ağız bölgesinde ise ciddi deformasyon oluştu.

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Yaşadığı ciddi sağlık sorunlarına rağmen hayata tutunmayı başaran Alex Lewis, İngiltere'de bir otelin iç tasarımını yaptı.

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Yaşadıklarına dair konuşan Alex Lewis, "Gerçek şu ki bana bacaklarımı, ellerimi ve yüzümü geri vermeyi teklif etseniz kabul etmezdim..."

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"Yaşadığım süreç bela etmektense şükretmem gereken bir deneyim..."

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"İngiltere'de bir çok projenin iç tasarımını yapıyorum..."

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"Tasarım, mühendislik ve teknoloji gibi konularda fikrim sorulduğu için şanslıyım." dedi.

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Et yiyen bakteri sebebiyle dudaklarını kaybeden Alex Lewis'e dünyada ilk kez alt ve üst dudağa olacak şekilde plastik cerrahi uygulaması yapıldı.

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Bu süreçte Alex Lewis'e en büyük destek eşi ve ailesinden geldi.

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Dudak operasyonu için Alex Lewis altı defa bıçak altına yattı.

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Ampute bireyler için kar amacı gütmeyen bir inisiyatif de kuran Alex Lewis protez kol ve bacakları ile de yaşamayı öğrendi.

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Yaşama sıkı sıkı tutunan Alex Lewis şimdi birçok kişiye ilham olan bir figür haline geldi.

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