İstanbul Maltepe’de kasapta çalışan gencin et takılan kancada akrobasi denemesi kötü bitti. Dengesini kaybeden genç kafa üstü yere düştü. Kasapta çalışan diğer kişiler hafif yaralanan gence yardım ederken, gencin kancadan düşüp kafa üstü yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir Seferihisar’da zeytinyağı üretimi yapan bir fabrika 1950 yılından beri taş baskı yöntemi ile zeytinyağı üretimi yapıyor. Zeytinyağı üretiminin en doğal ve en eski üretim tekniği olan taş baskı yöntemiyle üretim yapan fabrikanın sahibi Uğur Ocakoğlu (38) fabrikayı dedesinden devraldığını söyledi. Ocakoğlu, taş baskı yöntemi ile zeytinyağının aromasını kaybetmediğini ve daha doğal, sağlık ürünler elde ettiklerini belirtti.