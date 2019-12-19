Estetik tutkusu sınır tanımıyor! 23'üncü kez ameliyat olacak

Estetik yaptırmaya nasıl başladığını anlatan 2 çocuk annesi Güllü Köse, "26 yaşımda 2'nci çocuğumu doğurdum. Hamile kaldığımda zaten çok kiloluydum. 105 kiloyla doğuma girdim. Doğumdan sonra hamilelik kilolarımı verdim ama vücudumda çok fazla deforme oldu, çok sarkmalar oldu. Hamilelik sonrasında 'karnımı gerdireyim, göğüslerimi dikleştireyim' diye başladı. Sonra hızlı bir şekilde kilo vermeye başladım. Kilo verince sarkmalar oluştu, sarkmalar oldukça ben germeye başladım. Burada böyle bir hata yaptım onu da insanlara söylüyorum. Ben ideal kiloma gelmeden estetik ameliyatı yaptırdım ama kilo vermeye devam ettiğim için vücudum sarkmaya devam etti. Dolayısıyla bir kere yapılması gereken işlem birden fazla yapıldı" dedi.