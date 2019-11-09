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Magazin
09 KasÄ±m 2019 - 14:45,

Estetik kliniÄŸi kurbanÄ±

Saray bu olup bitenlerden sonra kelimenin tam anlamÄ±yla Ã¶fkeden kÃ¼plere bindi.

BACKGRID USA, BACKGRID UKÂ 

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HiÃ§ aklÄ±nÄ±za Ä°ngiliz kraliyet ailesi Kate Middleton'Ä±n "estetik kliniÄŸi kurbanÄ±" olacaÄŸÄ± gelir miydi? Ãœstelik kendisi o kliniÄŸin kapÄ±sÄ±ndan iÃ§eri adÄ±m bile atmadÄ±ÄŸÄ± halde.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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Londra'daki bir estetik kliniÄŸinin Kate Middleton'Ä±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda kullanmasÄ± bÃ¼yÃ¼k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kopardÄ±. Olay Buckingham SarayÄ±'nÄ± da Ã¶fkelendirdi.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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Her ÅŸey ailenin eski gelini ve Prens Andrew'nun boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eyi Sarah Ferguson'Ä±n zaman zaman gidip botoks ya da yÃ¼z kaldÄ±rma iÅŸlemleri yaptÄ±ÄŸÄ± kliniÄŸin kendi reklamÄ± iÃ§in Middleton'Ä±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda yayÄ±nlamasÄ±yla baÅŸladÄ±.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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Klinik resmi Instagram hesabÄ±nda Middleton'Ä±n yÄ±llar Ã¶nce bir Wimbledon turnuvasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen az makyajlÄ± bir pozu ile bir resmi gece etkinliÄŸinde dÃ¼zenlenen makyajlÄ± bir pozunu kullandÄ±. Bu ÅŸekilde de sanki Middleton, kliniÄŸin mÃ¼ÅŸterisiymiÅŸ izlenimi yarattÄ±.

BACKGRID USA, BACKGRID UKÂ 

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Klinik DÃ¼ÅŸes'in bu pozlarÄ±nÄ± kullanarak yÃ¼z kaldÄ±rma, botoks iÅŸlemleri yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± takipÃ§ilerine duyurdu.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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Klinik Instagram sayfasÄ±nda yÃ¼z kaldÄ±rma ve botoks gibi iÅŸlemlerle kullanÄ±cÄ±lara 4 bin sterlin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda daha taze ve genÃ§ bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m vaad ediyordu. Ä°ÅŸte kliniÄŸin izinsiz kullandÄ±ÄŸÄ± bu pozlar da ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

BACKGRID USA, BACKGRID UKÂ 

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KliniÄŸin, mÃ¼ÅŸterisi olmadÄ±ÄŸÄ± halde Kate Middleton'Ä±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± kullanarak yaptÄ±ÄŸÄ± bu paylaÅŸÄ±m kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼k tepki Ã§ekti. Sonunda da DÃ¼ÅŸes'in fotoÄŸraflarÄ± Instagram sayfasÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

BACKGRID USA, BACKGRID UKÂ

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AynÄ± kliniÄŸin mÃ¼ÅŸterilerinden biri Ä°ngiliz kraliyet ailesinin eski gelini Sarah Ferguson. Klinik daha Ã¶nce de Instagram sayfasÄ±nda Ferguson'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± kullanÄ±p yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± uygulamalarÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

BACKGRID USA, BACKGRID UKÂ Â 

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BACKGRID USA, BACKGRID UK

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BACKGRID USA, BACKGRID UK

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DHA- Ä°HA /
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