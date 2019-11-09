Estetik kliniÄŸi kurbanÄ±

Klinik resmi Instagram hesabÄ±nda Middleton'Ä±n yÄ±llar Ã¶nce bir Wimbledon turnuvasÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§ekilen az makyajlÄ± bir pozu ile bir resmi gece etkinliÄŸinde dÃ¼zenlenen makyajlÄ± bir pozunu kullandÄ±. Bu ÅŸekilde de sanki Middleton, kliniÄŸin mÃ¼ÅŸterisiymiÅŸ izlenimi yarattÄ±.



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