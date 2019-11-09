Estetik kliniÄŸi kurbanÄ±

Antalya'da ikisi Ã§ocuk 4 kiÅŸilik ailenin evlerinde Ã¶lÃ¼ bulunmasÄ±na iliÅŸkin Antalya ValiliÄŸinden yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. OlayÄ±n intihar olduÄŸu bildirilen aÃ§Ä±klamada olaya ilk mÃ¼dahale eden (5) polis memuru ve Ã§ilingirin, tedbir amaÃ§lÄ± Antalya EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesine sevk edildiÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, BÃ¼yÃ¼k Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n ebediyete irtihalinin 81'inci yÄ±lÄ±nda, AtatÃ¼rk'Ã¼n sÃ¶zleri internette aranan konular arasÄ±nda.. Ä°ÅŸte AtatÃ¼rk'Ã¼n tarihe kazÄ±nmÄ±ÅŸ Ã¶nemli sÃ¶zleri