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Esra Ersoy sessizliğini bozdu: Hataya karşı daha büyük hata

Ailesi, avukatları aracılığıyla tedbir kararları aldırdı ama ne çare...

Savaş ÖZBEY
19.05.2018 - 14:47 | Son Güncelleme:
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Esra Ersoy sessizliğini bozdu: Hataya karşı daha büyük hataNext

Ailesi, avukatları aracılığıyla tedbir kararları aldırdı ama ne çare... Ünlü bir işadamı için çektiği müstehcen video ortaya çıktı, elden ele yayıldı bir kere. Geçen hafta kız kardeşi Ceyda Ersoy röportaj verdi. Hiç suçu olmadığı halde kendisinin de zarar gördüğünü söyleyip “Ablamın bir anlık hatası hepimizi mahvetti” dedi. Video yüzünden birbirine girip hastanelik olmuşlardı. Kardeşiyle yaptığımız söyleşi üzerine abla Esra Ersoy da ilk kez konuştu. Yaptığından çok pişman, herkesten özür diliyor.Bundan sonra bambaşka biri olmak istediğini söylüyor. Psikolojik tedavisi devam ediyor ama bana kalırsa erkekler, ilişkiler, hediyeler ve şiddet konusunda hâlâ kafası karışık. Bakalım siz ne düşüneceksiniz...

Etiketler: esra ersoy , ceyda ersoy , cicişler

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