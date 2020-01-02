Esra Akkaya: Gurbette 'Can'lı hayatım': Benim oğlum da sizin gibi!

Akkaya, Instagram hesabının "hikayeler" bölümünde yaptığı bir paylaşımda bir mobil telefon operatörünün servisinde yaşadığı ilginç anları anlatmıştı. Akkaya, saatlerce sabırla sırasını beklediğini belirterek "Sıra bana geldiğinde görevli 'Buraya ilk geldiğinizde size kim yardımcı olmuştu?' diye sordu. Bana yardımcı olan kişi siyahi bir görevliydi. Fakat burada bu şekilde ifade etmek hoş karşılanmayacağı için önce ne diyeceğimi bilemedim. Fakat sonra aklıma geldi. 'Tıpkı benim oğlum gibiydi' diye yanıt verdim."