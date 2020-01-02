Esra Akkaya: Gurbette 'Can'lı hayatım': Benim oğlum da sizin gibi!
Bir süre önce İstanbul'dan ayrılıp Bodrum'a yerleşen Esra Akkaya, şimdi de Londra'da kendine yeni bir hayat kurdu. Oğlu Can'ı da orada ilkokula başlatan Akkaya, sık sık da sosyal medya hesabından yeni hayatıyla ilgili ipuçları paylaşıyor.
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Yeni yılı karşılamak için Türkiye'ye gelip ailesiyle buluşan Akkaya, geri döndüğünde de hem oğlunun eğitimiyle hem de üzerinde çalıştığı oyunla ilgilenecek.
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Esra Akkaya, sosyal medya hesabı üzerinden Londra'daki yaşama dair ipuçlarını da takipçileriyle paylaşıyor. Kimi zaman yaşadığı ilginç olayları da anlatıyor.
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Akkaya, Instagram hesabının "hikayeler" bölümünde yaptığı bir paylaşımda bir mobil telefon operatörünün servisinde yaşadığı ilginç anları anlatmıştı. Akkaya, saatlerce sabırla sırasını beklediğini belirterek "Sıra bana geldiğinde görevli 'Buraya ilk geldiğinizde size kim yardımcı olmuştu?' diye sordu. Bana yardımcı olan kişi siyahi bir görevliydi. Fakat burada bu şekilde ifade etmek hoş karşılanmayacağı için önce ne diyeceğimi bilemedim. Fakat sonra aklıma geldi. 'Tıpkı benim oğlum gibiydi' diye yanıt verdim."
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Esra Akkaya hem kendisinin hem de oğlu Can'ın yeni bir dil öğrenme ve farklı bir kültür tanıma imkanı bulduğunu belirterek bu durumdan mutlu olduğunu daha önce paylaştığı başka bir paylaşımında anlatmıştı.
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Akkaya, paylaşımında Londra'ya taşınma kararını sadece oğlu için almadığını da belirtti. "Çok şükür, iyi bir anne olmaya gayret ediyorum" diyen Akkaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama kendimi bir kenara koyarak değil. Ben de meraklı bir insanım. Başka ülkelerde neler yapabileceğimi merak ediyorum."
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Esra Akkaya bir çocuğun mutlu olması için anne ve babasının da mutlu olması gerektiğini söyleyerek "Anne ve babası mutsuzken bir çocuğun mutlu olması mümkün değil"
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İngiltere'de ise oyuncu koçluğu ve danışmanlık yapıyor. Bodrum'da düzenlediği 'Masal Geceleri'ni Londra'ya taşıyan Akkaya, kendisi gibi orada yaşayan İnci Türkay ile birlikte bir oyun yazdıklarını ve onu sahneleyeceklerini de belirtti. Oyunun dekor ve sahne tasarımını ise bu konuda eğitim gören Tuba Büyüküstün yapacak.