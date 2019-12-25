Esnaf kefalet kredisi için faiz indirimi müjdesi! Yüzde 100 kredi faiz indirimi!

BORCUNU YAPILANDIRANA YENİ KREDİ YOK Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara, borçlarının tamamı bankaya ödenmeden bu karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmayacak. Esnaf ve sanatkarların mevcut kredilerinin, tasfiye olunacak alacaklar hesabına alınmaları halinde bu krediler gelir kaybı uygulaması kapsamından çıkarılacak.



Karar kapsamında kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkarlara, geriye dönük bir yıllık süre dikkate alınarak bir yıllık süre içinde en fazla iki defa faiz indirimli kredi kullandırılabilecek. Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkarlara bu karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmayacak. Karar kapsamındaki krediyi talep eden esnaf veya sanatkardan, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmakta olduğunu, esnaflık faaliyeti ile aynı meslek dalında, tacir olmasını gerektirecek başka bir işle iştigal etmediğini ve ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı veya sahibi olmadığım beyan eden bir taahhütname alınacak.



Karar, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek.