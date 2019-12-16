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16 Aralık 2019 - 08:57,

Esma Sultan'da görkemli düğün... Naz Elmas ile Erol Özmandıracı evlendi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncusu Naz Elmas, dün akşam Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir törenle iş insanı Erol Özmandıracı ile evlendi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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550 kişinin katıldığı düğün törende nikahı Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç kıydı. Çiftin şahitliğini ise Bedrettin Dalan, Abdurrahim Albayrak, Ahmet Güneştekin ve Ömer Cansever yaptı.

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Spor, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı düğün töreninde Naz Elmas Vakko gelinlik, Erol Özmandıracı ise Ferruh Karakaşlı imzalı damatlık giydi.

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Düğün sonrası röportaj veren çiftten Naz Elmas, “Çok heyecanlı ve çok mutluyuz film gibi bir kare vardı. Bizim bir araya gelme sebebimiz Cimbom’luluğumuz. Erol’u ilk gördüğümde evleneceğim insan olduğunu anlamıştım” dedi.

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Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinden olan Erol Özmandıracı ise “Onu ilk gördüğümde evleneceğimiz anlamıştım. Naz’ın ailede sıkı Galatasaray taraftarı” şeklinde konuştu.Çift, balayı için Maldivler'e gidecek.

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Oyuncu Naz Elmas, iş insanı Erol Özmandıracı ile Esma Sultan Yalısı'nda görkemli bir düğünle evlendi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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