Esma Sultan'da görkemli düğün... Naz Elmas ile Erol Özmandıracı evlendi!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncusu Naz Elmas, dün akşam Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir törenle iş insanı Erol Özmandıracı ile evlendi.
550 kişinin katıldığı düğün törende nikahı Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç kıydı. Çiftin şahitliğini ise Bedrettin Dalan, Abdurrahim Albayrak, Ahmet Güneştekin ve Ömer Cansever yaptı.
Düğün sonrası röportaj veren çiftten Naz Elmas, “Çok heyecanlı ve çok mutluyuz film gibi bir kare vardı. Bizim bir araya gelme sebebimiz Cimbom’luluğumuz. Erol’u ilk gördüğümde evleneceğim insan olduğunu anlamıştım” dedi.
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