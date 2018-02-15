Eskişehirli Nazan'ın rüya gibi hayatı

Ama onlar için durum farklı. Onlar ebeveynlerinin "konuk" olarak bulunduğu ülkenin vatandaşı oldular, dillerini ana dili gibi konuşuyorlar. Eğitimliler, üstelik ünlü oldular. Bazıları anavatanları Türkiye'de bazıları da yaşadıkları ülkede.
Bunlardan biri de Almanya'nın en ünlü televizyon sunucularından olan Nazan Üngör ya da herkesin tanıdığı adıyla Nazan Eckes.
İşte şöhret basamaklarını hızla tırmanan en ünlü gurbetçi çocukları.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.