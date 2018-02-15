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Eskişehirli Nazan'ın rüya gibi hayatı

Anne ve babaları Almanya'ya ya da başka Avrupa ülkelerine çalışmaya gittiğinde bu ülkenin dilini bile bilmiyorlardı belki. Daha güç koşullarda verdiler yaşam savaşını.

Hürriyet Haber
15.02.2018 - 12:57 | Son Güncelleme:
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Eskişehirli Nazanın rüya gibi hayatıNext

Ama onlar için durum farklı. Onlar ebeveynlerinin "konuk" olarak bulunduğu ülkenin vatandaşı oldular, dillerini ana dili gibi konuşuyorlar. Eğitimliler, üstelik ünlü oldular. Bazıları anavatanları Türkiye'de bazıları da yaşadıkları ülkede.

Bunlardan biri de Almanya'nın en ünlü televizyon sunucularından olan Nazan Üngör ya da herkesin tanıdığı adıyla Nazan Eckes.

İşte şöhret basamaklarını hızla tırmanan en ünlü gurbetçi çocukları.

Fotoğraflar: Instagram, Hürriyet Arşiv

Etiketler: nazan eckes , onlar doğuştan avrupalı , babaları gurbette işçiydi onlar ünlü oldu

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