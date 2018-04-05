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    Haberler >Gündem>Eskişehir'deki üniversitede katliam

    Eskişehir'deki üniversitede katliam

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği, şüphelinin polis tarafından yakalandığı bildirildi.

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 15:23 | Son Güncelleme:
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    Etiketler: Silahlı saldırı , gündem

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