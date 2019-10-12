Eskişehir’de korkunç olay... Acılı baba konuştu

Eskişehir’de eski eşi tarafından sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Doktorlardan gelecek güzel haberi bekleyen acılı baba, “Bununla çok mahkemelik olduk biz. Ben şikâyetçi oldum. Kızım şikâyetçi oldu. Çalıştığı iş yerinde kızımı rahatsız etti. Hem telefonla hem de taksiyle. Yolda, çarşıda, pazarda nerede gördüyse kızıma hakaretler etti. Aileme, bana, çocuklarıma hakaret etti. Bizi pompalı tüfekle vuracağını söyledi. ''
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.