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    Haberler >Gündem>Eskişehir’de korkunç olay... Acılı baba konuştu

    Eskişehir’de korkunç olay... Acılı baba konuştu

    Eskişehir’de eski eşi tarafından sokak ortasında satırla saldırıya uğrayan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Doktorlardan gelecek güzel haberi bekleyen acılı baba, “Bununla çok mahkemelik olduk biz. Ben şikâyetçi oldum. Kızım şikâyetçi oldu. Çalıştığı iş yerinde kızımı rahatsız etti. Hem telefonla hem de taksiyle. Yolda, çarşıda, pazarda nerede gördüyse kızıma hakaretler etti. Aileme, bana, çocuklarıma hakaret etti. Bizi pompalı tüfekle vuracağını söyledi. ''

    İHA
    12.10.2019 - 15:37 | Son Güncelleme:
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    Eskişehir’de korkunç olay... Acılı baba konuştuNext

    Etiketler: haber , gündem , açıklama , son dakika haberler

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