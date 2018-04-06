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    Eskişehir'de gözyaşları... Kahreden anlar

    Eskişehir'de acı gün...

    Hürriyet Haber
    06.04.2018 - 11:57 | Son Güncelleme:
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    Eskişehirde gözyaşları... Kahreden anlarNext

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde dün yaşanan katliamın ardından bugün 4 öğretim üyesi için tören düzenlendi. Önce morg kapısında bekleyen ardından tören alanına geçen ailelerin feryatları herkesin yüreklerini dağladı...

    Etiketler: cenaze , üniversite , gündem

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