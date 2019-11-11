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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Magazin
11 KasÄ±m 2019 - 15:11,

Eskiden hamburgerle besleniyordu

Bir zamanlar sadece fast food yiyerek beslenirdi. Åžimdi yÄ±ldÄ±zlarla kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

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Bundan Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶ncesine kadar hamburger, Ã§ikolatalÄ± sÃ¼t, patates kÄ±zartmasÄ± ile beslenen ve kilo Ã¼stÃ¼ne kilo alan Jade Tuncdoruk, ÅŸimdi Hollywood yÄ±ldÄ±zlarÄ±yla birlikte kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da boy gÃ¶steriyor.

BACKGRID USA, INSTAGRAMÂ

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Santa Monica'da dÃ¼n gece yapÄ±lan People's Choice Awards (HalkÄ±n SeÃ§imi Ã–dÃ¼lleri) sinema, TV ve mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼lerini bir araya getirdi.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

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Ama gecede onlar kadar tanÄ±nmasa da Ã¶zellikle sosyal medyada fenomen haline gelen bin konuk daha vardÄ±: Jade Tuncdoruk.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

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AvustralyalÄ± Instagram Ã¼nlÃ¼sÃ¼ Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶ncesine kadar hamburger, patates kÄ±zartmasÄ±, Ã§ikolatalÄ± sÃ¼t gibi gÄ±dalarla besleniyordu ve oldukÃ§a da kiloluydu.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

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Sonra bir gÃ¼n bu durumundan rahatsÄ±z olup fazla kilolarÄ±ndan kurtulmaya karar verdi. Bunda baÅŸarÄ±lÄ± da oldu. 15 kilo verdi. Bu arada da bir Instagram fenomeni haline geldi.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

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Jade Tuncdoruk, Santa Monica'da dÃ¼zenlenen Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninin konuklarÄ± arasÄ±ndaydÄ±. 24 yaÅŸÄ±ndaki Tuncdoruk, iddialÄ± kÄ±yafetiyle uzun uzun kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da objektiflere poz verdi.

BACKGRID USA, INSTAGRAMÂ 

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BACKGRID USA, INSTAGRAM

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BACKGRID USA, INSTAGRAM

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Eskiden hamburgerle besleniyordu

Bir zamanlar sadece fast food yiyerek beslenirdi. Åžimdi yÄ±ldÄ±zlarla kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da.

BACKGRID USA, INSTAGRAM

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