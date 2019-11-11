Eskiden hamburgerle besleniyordu

KYK burs sonuÃ§larÄ±, YURTKUR'un deÄŸerlendirmelerini tamamlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶ÄŸrencilerin eriÅŸimine aÃ§Ä±lacak. Her yÄ±l olduÄŸu gibi yeni yÄ±lda zamlÄ± olarak hesaplara yatÄ±rÄ±lacak olan KYK burs ve kredi Ã¶demeleri, yaz aylarÄ±nda da alÄ±nabilecek. Peki, KYK burs sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak? Ä°ÅŸte, KYK burs ve kredi sonuÃ§larÄ± iÃ§in 15 KasÄ±m detayÄ± hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler
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