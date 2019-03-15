Eskiden çocuk oyuncuydu şimdi kendi bebeğini büyütüyor

Herkes onu henüz 11 yaşındayken rol aldığı Üvey Baba dizisiyle tanımıştı. Küçük yaşına rağmen etkileyici rol yeteneğiyle kısa sürede milyonlarca seyirciyi etkiledi. Şimdi ise birkaç ay sonra bir yaşına girecek olan oğlunu büyütüyor.
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