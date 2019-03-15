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Eskiden çocuk oyuncuydu şimdi kendi bebeğini büyütüyor

Bir dönem ekranın çocuk yıldızı olarak tanındı. Sonra büyüdü, evlendi ve geçen yaz da bir bebek sahibi oldu. Şimdi ise oğlunu büyütüyor.

Hürriyet Haber
15.03.2019 - 14:35 | Son Güncelleme:
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Eskiden çocuk oyuncuydu şimdi kendi bebeğini büyütüyorNext

Herkes onu henüz 11 yaşındayken rol aldığı Üvey Baba dizisiyle tanımıştı. Küçük yaşına rağmen etkileyici rol yeteneğiyle kısa sürede milyonlarca seyirciyi etkiledi. Şimdi ise birkaç ay sonra bir yaşına girecek olan oğlunu büyütüyor.

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Etiketler: burçin abdullah , salih maraş , üvey baba

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