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    Eski yatak ve süpürge saplarıyla çalışarak şampiyon oldular

    Sivas'ta bir köy okulundaki öğrenciler, eski yatak ve süpürge sapı gibi malzemeleri kullanarak oluşturdukları parkurda hazırlandıkları, 11 takımın katıldığı puanlı Yıldız Kızlar Puanlı Atletizm Yarışması'nda il birincisi olarak, Türkiye grup finallerine katılmaya hak kazandı. Okulun beden eğitimi öğretmeni Ethem Güngör'ün, "Bu ay içinde Türkiye Grup Finalleri var. Hedefimiz, orada da ilk ikiye girip, Türkiye Finali'ne gitmek" dedi.

    AA
    03.05.2018 - 12:41 | Son Güncelleme:
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    Eski yatak ve süpürge saplarıyla çalışarak şampiyon oldularNext

    Kavak Köyü Zeki Seyfi Şahin Ortaokulu öğrencileri, beden eğitimi öğretmeni Ethem Güngör'ün koordinesinde, kullanılmayan süpürge sapı, eski yataklar ve dubalarla parkurlar oluşturdu. Sivas'ta 10-11 Nisan'da düzenlenen Yıldız Kızlar Puanlı Atletizm Yarışması'na hazırlandı.

    Etiketler: OKUL , ÖĞRENCİ , ÖĞRETMEN

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