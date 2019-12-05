YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Ã‡ok sevdi, evlendi, aldatÄ±ldÄ±, bir daha evlendi, yine boÅŸandÄ±... BÃ¼yÃ¼k aÅŸk acÄ±larÄ± Ã§ekti ama yine de bÃ¼tÃ¼n olup bitenlerden tek bir an bile piÅŸmanlÄ±k duymuyor. ÃœnlÃ¼ oyuncuya gÃ¶re "aÅŸk fantastik, kesinlikle gÃ¼zel bir ÅŸey."
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOSÂ
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1
Her ne kadar rol aldÄ±ÄŸÄ± diziyle kariyerinde Ã¶nemli bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yaÅŸadÄ±ysa da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya onun adÄ±nÄ± dÃ¶nemin en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncusu Brad Pitt ile evliliÄŸiyle tanÄ±dÄ±.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
2
Takvimler 2000 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. Brad Pitt hem kariyerinin hem de yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n zirvesindeydi. Ã‡ok da beklenmedik bir anda Friends dizisinin yÄ±ldÄ±zÄ± Jennifer Aniston ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.Â
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOSÂ
3
Aradan yÄ±llar geÃ§ti, bu kez bambaÅŸka bir nedenle gÃ¼ndemdeydi. DÃ¼nyanÄ±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkeÄŸiyle evliliÄŸi beklenmedik bir ÅŸekilde sona ermiÅŸti. Pitt, Mr and Mrs Smith adlÄ± filmdeki rol arkadaÅŸÄ± Angelina Jolie ile onu aldatÄ±yordu.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOSÂ
4
Bu Ã¶ykÃ¼ bu kadarla kalmadÄ±. Pitt, Jolie uÄŸruna evliliÄŸini yÄ±ktÄ± ve Aniston'dan boÅŸandÄ±. Ondan sonra da neredeyse 10 yÄ±l boyunca aldatÄ±lan kadÄ±nlarÄ±n simgesi olduÂ Jennifer Aniston.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
5
Her ne kadar kendisi zor gÃ¼nler yaÅŸamasÄ±na neden olan bu olayÄ± geride bÄ±rakmak iÃ§in Ã§aba harcasa da neredeyse her dakika karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
6
Bu arada John Meyer ile bir aÅŸk yaÅŸadÄ±. GÃ¶nlÃ¼nÃ¼ Ã§alanlar arasÄ±nda Bradley Cooper'dan Vince Vaughn'a kadar Ã¼nlÃ¼ler yer aldÄ±.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
7
Sonra ikinci kez evlendi. Justin Theroux ile mutluluÄŸu bulduÄŸuna inanÄ±yordu ki yine olmadÄ±. Theroux ile oturup barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir ÅŸekilde boÅŸanma kararÄ± aldÄ±lar.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
8
50 yaÅŸÄ±ndaki Jennifer Aniston o zamandan beri de yalnÄ±z.
People dergisine rÃ¶portaj veren Jennifer Aniston, her ne kadar hepsi hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± ve kalp yaralarÄ±yla sonuÃ§lanmÄ±ÅŸ olsa da aÅŸk hayatÄ±yla ilgili en kÃ¼Ã§Ã¼k bir piÅŸmanlÄ±k bile duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOSÂ
9
Aniston aÅŸktan asla vazgeÃ§meyeceÄŸini Ã§Ã¼nkÃ¼ aÅŸkÄ±n "fantastik ve Ã§ok gÃ¼zel" olduÄŸunu belirtti. Aniston'a gÃ¶re aÅŸk yaÅŸamak insanÄ±n kendini tanÄ±masÄ±nÄ±n da en iyi yollarÄ±ndan biri.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, DEPO PHOTOSÂ
10
Jennifer Aniston'a gÃ¶re yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeye deÄŸer. "Ã‡Ã¼nkÃ¼" diyor Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z "EÄŸer onlarÄ± hiÃ§birini tanÄ±masaydÄ±m bugÃ¼n bulunduÄŸum yerde olmazdÄ±m."
Aniston son 10 yÄ±lÄ±nÄ± tanÄ±mlayan kelimelerin ne olduÄŸu sorusuna da "GÃ¼n doÄŸumlarÄ±, kahkahalar, Ã§ocuklar ve hayvanlar" diye yanÄ±t verdi.