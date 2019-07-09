Eski sevgiliden şoke eden sözler: Midemi bulandıran çok şey vardı!
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup 6 aylık ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda noktaladı. Sandal, verdiği röportajda 'Melis ile keyifli vakit geçirdik' dedi. Eski sevgilisinin sözlerine kızan Melis Sütşurup ise Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'ya çok özel açıklamalarda bulundu.
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup 6 aylık ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda noktaladı. Sandal, verdiği röportajda 'Melis ile keyifli vakit geçirdik' dedi. Eski sevgilisinin sözlerine kızan Melis Sütşurup ise Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'ya çok özel açıklamalarda bulundu.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.