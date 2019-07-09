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Eski sevgiliden şoke eden sözler: Midemi bulandıran çok şey vardı!

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup 6 aylık ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda noktaladı. Sandal, verdiği röportajda 'Melis ile keyifli vakit geçirdik' dedi. Eski sevgilisinin sözlerine kızan Melis Sütşurup ise Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'ya çok özel açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Haber
09.07.2019 - 10:31 | Son Güncelleme:
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Eski sevgiliden şoke eden sözler: Midemi bulandıran çok şey vardıNext

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup 6 aylık ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda noktaladı. Sandal, verdiği röportajda 'Melis ile keyifli vakit geçirdik' dedi. Eski sevgilisinin sözlerine kızan Melis Sütşurup ise Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'ya çok özel açıklamalarda bulundu.

Etiketler: ayrıldılar

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