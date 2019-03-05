Eski sevgili soluğu Rio'da aldı

Geleneksel Rio Karnavalı, renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Sadece ülke halkı ya da karnavalı izlemeye giden turistler değil ünlüler de Rio de Janeiro sokaklarında karnavalın keyfini çıkarıyor.
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