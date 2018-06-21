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Eski otobüsün tüm koltuklarını söktüler ve... Yok böyle değişim!
Val ve Tim isimli bir çift, kızları ve köpekleriyle dünyayı dolaşırken akıllarına müthiş bir filkir geldi. Hem dünyayı gezecekler hem de restore ettikleri otobüsü hotel haline getirerek para kazanacaklardı. Çift, bu fikri gerçeğe dönüştürme süreçlerini anbean fotoğrafladı...
Val ve Tim isimli bir çift, kızları ve köpekleriyle dünyayı dolaşırken akıllarına müthiş bir filkir geldi. Hem dünyayı gezecekler hem de restore ettikleri otobüsü hotel haline getirerek para kazanacaklardı.
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