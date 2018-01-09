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Eski karı koca canlı yayında yüzleşti!

Hazım Körmükçü, eski eşiyle yaşadığı sorunları canlı yayında anlattı. Programa telefonla bağlanan Hilal Özdemir ise eski eşini suçladı!

Hürriyet Haber
09.01.2018 - 12:28 | Son Güncelleme:
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Eski karı koca canlı yayında yüzleştiNext

14 yıllık Hilal Özdemir'den 2 yıl önce boşanan Hazım Körmükçü nişanlısı Zeynep Tandoğan ile 'Duymayan Kalmasın'a konuk oldu. Körmükçü, eski eşiyle yaşadığı sorunları canlı yayında anlattı. Programa telefonla bağlanan Hilal Özdemir ise eski eşini suçladı!

Etiketler: hazım körmükçü , zeynep tandığan , hilal özdemir

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