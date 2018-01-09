Eski karı koca canlı yayında yüzleşti!

14 yıllık Hilal Özdemir'den 2 yıl önce boşanan Hazım Körmükçü nişanlısı Zeynep Tandoğan ile 'Duymayan Kalmasın'a konuk oldu. Körmükçü, eski eşiyle yaşadığı sorunları canlı yayında anlattı. Programa telefonla bağlanan Hilal Özdemir ise eski eşini suçladı!
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