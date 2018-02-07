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Eski haber spikeri mesleğine gözyaşlarıyla veda etmişti: Şimdi dünyanın dört bir yanında

Bir dönemin ünlü haber spikerlerinden biriydi. Sonra hayatının aşkıyla karşılaştı, evlenmeye karar verdi. Ama yapması gereken bir şey vardı: Eşi yurtdışında yaşıyordu ve o da onunla birlikte gitmek zorundaydı. Son yayınında gözyaşlarıyla seyircilerine veda etti. Şimdi ise Türkiye'den uzak ülkelerde hayatını sürdürüyor. 

Hürriyet Haber
07.02.2018 - 13:49 | Son Güncelleme:
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Eski haber spikeri mesleğine gözyaşlarıyla veda etmişti: Şimdi dünyanın dört bir yanındaNext

2013 yılında Hollandalı işadamı Lawrence D. Brenninkmeyer ile evlenen eski haber spikeri Nazlı Tolga, şimdi bir zamanlar kendisini her akşam ekran karşısında seyredenlerle sosyal medya aracılığıyla buluşuyor.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: nazlı tolga , haber spikeri , Lawrence D. Brenninkmeyer

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