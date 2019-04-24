Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Eski fotoğraflarına bakamazdı

Eski fotoğraflarına bakamazdı

Henüz küçücük yaşta şöhreti yakalayan ve yıllar boyunca "zamansız güzelliğin" simgesi olan ünlü oyuncu farklı görüntüsüyle tartışma yarattı.

BACKGRID USA

Hürriyet Haber
24.04.2019 - 12:14 | Son Güncelleme:
1 / 19
Eski fotoğraflarına bakamazdıNext

1974'te henüz 12 yaşındayken rol aldığı Pretty Baby adlı film ile bir anda bütün dikkatleri üzerine çeken ve sonra da filmlerinin yanı sıra güzelliğiyle bir dönem sinemasına damgasını vuran Brooke Shields, geçtiğimiz günlerde California'da görüntülendi.

BACKGRID USA

Etiketler: brooke shields , hollywood , sinema

En Yeni Kelebek Galeriler

Eski fotoğraflarına bakamazdı

Eski fotoğraflarına bakamazdı

'2,5 yıl şiddet gördüm... Dibe vurdum!'

'2,5 yıl şiddet gördüm... Dibe vurdum!'

'Televizyon programından 2 aylık alacağımı bırakıp çıktım'

'Televizyon programından 2 aylık alacağımı bırakıp çıktım'

Kötü yorumlar isyan ettirdi: Ayıptır, günahtır...

Kötü yorumlar isyan ettirdi: Ayıptır, günahtır...

Sahnede küçük bir kız... Onu tanıdınız mı?

Sahnede küçük bir kız... Onu tanıdınız mı?

Küçük prens 1 yaşında

Küçük prens 1 yaşında

Cevap yok!

Cevap yok!

Önce alışveriş sonra plaj

Önce alışveriş sonra plaj

Eteğini öptü

Eteğini öptü

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.