Eski fotoğraflarına bakamazdı

1974'te henüz 12 yaşındayken rol aldığı Pretty Baby adlı film ile bir anda bütün dikkatleri üzerine çeken ve sonra da filmlerinin yanı sıra güzelliğiyle bir dönem sinemasına damgasını vuran Brooke Shields, geçtiğimiz günlerde California'da görüntülendi.
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