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Eski eşten tapu davası

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile eski eşi Seçkin Piriler bir kez daha mahkemelik oldu. Piriler, boşanma protokolüne uymadığı, Ortaköy’deki dairesinin yüzde 50’sini kendisine devretmediği gerekçesiyle Tangöze’ye dava açtı.

Özge Eğrikar
19.03.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Eski eşten tapu davasıNext

ESKİ manken ve oyuncu Seçkin Piriler, 3 yıl önce boşandığı Kaan Tangöze’ye boşanma protokolüne uymadığı gerekçesiyle dava açtı.

Etiketler: tapu davası

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