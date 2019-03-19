Eski eşten tapu davası

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile eski eşi Seçkin Piriler bir kez daha mahkemelik oldu. Piriler, boşanma protokolüne uymadığı, Ortaköy’deki dairesinin yüzde 50’sini kendisine devretmediği gerekçesiyle Tangöze’ye dava açtı.
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