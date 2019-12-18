Tunç Başaran'a eski eşi Füsun Önal'dan duygusal veda

Önal mesajını şöyle sürdürdü: "Boşanmış olsak da, Tunç'la ara sıra telefonda konuşurduk. Kardeşi, görümcem tiyatro oyuncusu Meriç Başaran'la da hala "like"laşırız. Çok sevdiğim kayınvalideme hala "anne" derim. Meriç'e, Pelin'e, Arda'ya ve Pakize anneme sabır ve başsağlığı diliyorum. Sinema dünyamızın da başı sag olsun. Yolun ışık, rahmetin bol olsun Tunç'cuğum."



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