Eski eşi Türkiye’ye dönen Işın Karaca:Yaşadığım, kadına ve çocuğa şiddet

Söz Işın Karaca’da: Kızı için yapmıyor bunları . ◊ Önceki eşiniz, kızı için Türkiye’ye döndü. Sizin uzaklaştırma kararınız var. Kızınıza ne oldu da babası yıllar sonra ortaya çıktı?



- Kızı için yapmıyor bunları. Kendi babasından miras kaldı. Miras açıklandı, onun için geldi. Beni ve kızımı kullanarak kendini aklamaya çalışıyor. Tek derdi, dolandırdığı insanlarla cebinde parası varmış gibi uzlaşmak.