Eşiyle tartıştı, canına kıymak istedi, polis kurtardı

Coğrafi işaret tesciline sahip Taşköprü sarımsağının kilogramı 60 TL’ye satılıyor. Yüksek fiyatı nedeniyle gramla satılan sarımsak, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.
Ağrı'da uygulama yapan polislerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi. Araçta bulunan ve polis olduğu belirlenen 2 kişi, görevli polislerden kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanıp gözaltına alınan polislerden birinin yaklaşık 5 ay önce açığa alındığı, diğerinin de başpolis olduğu öğrenildi.